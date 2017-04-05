Следователи установили место жительства исполнителя теракта в Петербурге

Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком

По ее словам, Бастрыкин закончил проводить оперативное совещание в 0.30 мск, на котором было заслушаны промежуточные результаты расследования теракта в метро Санкт-Петербурга. В работе совещания также приняли участие представители оперативных подразделений ФСБ и МВД России.

«Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами», — добавила Петренко.

Третьего апреля в метро Петербурга произошел взрыв. Другой взрыв удалось предотвратить после обнаружения взрывного устройства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.