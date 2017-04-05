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03:12 (мск), источник: РИА Новости

Следователи установили место жительства исполнителя теракта в Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Установлено место жительства исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова, в его жилище проведен обыск, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания, которое провел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком
Светлана Петренко
Официальный представитель СК РФ
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По ее словам, Бастрыкин закончил проводить оперативное совещание в 0.30 мск, на котором было заслушаны промежуточные результаты расследования теракта в метро Санкт-Петербурга. В работе совещания также приняли участие представители оперативных подразделений ФСБ и МВД России.

«Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами», — добавила Петренко.

Третьего апреля в метро Петербурга произошел взрыв. Другой взрыв удалось предотвратить после обнаружения взрывного устройства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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ТАССКоммерсантъ-Online
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