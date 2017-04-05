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07:42 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Следственный комитет занимается делом пытавшегося сжечь себя новосибирца

Мужчина пытался покончить с собой на людной улице.

Вчера, 4 апреля, в 10 часов утра в Калининском районе 51-летний мужчина облил себя бензином и поджег. Это было на на перекрестке улиц Земнухова и Краузе. Прохожие бросились на помощь и сбили пламя. Обожженного человека отвезли в больницу. Сейчас за жизнь пострадавшего борются медики.

По факту попытки суицида следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мотивы действия мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

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