Неизвестные устроили пожар у границы заповедника в Хабаровском крае

Патрульной группе Болшехехцирского заповедника срочно пришлось выехать в охранную зону в минувшие выходные. Из краевого МЧС поступило сообщение о том, что на карте возникли засветки от очагов пожара, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Позже специалисты выяснили, что полоса земли выгорела на границе с заповедной территорией.

«Очевидно огонь “пробежал” по сухой траве, но потерял силу, упершись в дубовые рёлки. На месте прохождения огня были обнаружены свежие следы гусеничного вездехода. Возможно, это были владельцы пасек, которые таким образом решили обезопасить себя от пожара. Возможно, и браконьеры — ведь на выжженных местах в первую очередь вырастает молодая трава, полакомиться которой охотно приходят дикие копытные», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля в регионе открыли пожароопасный сезон. Сейчас спасатели, полицейские и лесоводы проводят в крае профилактические рейды. Вместе они стараются предупредить возникновение неконтролируемых палов.