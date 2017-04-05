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04:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Более десятка расчетов тушат пожар в хабаровской школе

Огонь возник в кабинете химии во время перемены.

Порядка 450 детей эвакуировали хабаровские пожарные из здания школы № 13 на улице Большой: в кабинете химии горит мебель и учебные пособия, огонь перекинулся на стену и распространился на перекрытия. Пожару присвоена вторая степень сложности, на месте работают более десяти расчетов, сообщает портал «Губерния».

По предварительным данным, пожар возник во время перемены, когда в кабинете химии на третьем этаже находились ученики коррекционного класса. Сейчас помещение сильно задымлено, авангард работает в изолирующих противогазах. На четвертом этаже вскрывают полы, кабинеты на первом и втором этажах залиты водой.

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