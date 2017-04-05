Городской глава Хабаровска выразил соболезнования погибшим в теракте на линии метро

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов направил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией на линии метрополитена, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.