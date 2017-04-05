Городской глава Хабаровска выразил соболезнования погибшим в теракте на линии метро

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.
Мэр Хабаровска Александр Соколов направил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией на линии метрополитена, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
В адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Александр Соколов направил телеграмму. «От имени всех хабаровчан и от себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта. Это чудовищная трагедия. Все хабаровчане потрясены случившимися событиями. Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты. Желаем душевных сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.