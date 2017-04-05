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04:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Сотни тысяч рублей за фейковые объявления получил житель Приморья

В Находке окончено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего местного жителя в совершении серии мошеннических действий с использованием сети Интернет, об этом сообщает ИА «Дейта».

Установлено, что мужчина размещал на специализированных автомобильных сайтах объявления об оказании услуг по приобретению и доставке автомобильных запчастей. После того, как потерпевшие перечисляли на его банковский счет денежные средства, он переставал выходить на связь.

В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу: допросы, компьютерные экспертизы, обыски по месту жительства обвиняемого, проверки показаний на месте. Установлена причастность обвиняемого к совершению мошеннических действий.

Ранее, в ноябре 2016 года в отношении этого же гражданина вынесен обвинительный приговор. Подсудимый признан виновным в совершении аналогичных преступлений и осужден к реальному лишению свободы. В общей сложности в результате противоправных действий подсудимого пострадали 14 жителей разных регионов России. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 200 тыс. рублей.

В настоящее время причиненный ущерб частично возмещен потерпевшим.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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