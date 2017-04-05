Директору новосибирской строительной фирмы грозит до 6 лет тюрьмы

За четыре года, с июля 2010-го по апрель 2014 года директор строительной фирмы ООО «ВираСтрой» предоставлял в фискальные органы декларации с приписками по тратам. Таким образом 32-летний предприниматель сэкономил 16 202 709 рублей.

Как сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, «бухгалтер организации вносил заведомо ложные, необоснованно завышенные сведения о денежных суммах, израсходованных компанией, при осуществлении хозяйственной деятельности. Ряд сделок, соответствующих части недостоверно задекларированных расходов, фактически предприятием не совершался, а денежные средства перечислялись на счета «фирм-однодневок».

Пока шло следствие, у обвиняемого арестовали движимое имущество — автомобиль.

Дело директора вскоре будет передано в суд, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.