Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Трамп прокомментировал события в Санкт-Петербурге
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
06:52 (мск), источник: РИА Новости

Во льдах у побережья Канады застрял паром с 209 пассажирами

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пассажирский паром с 209 пассажирами на несколько часов оказался заключенным во льдах недалеко от канадского острова Кейп-Бретон, передает телеканала CBC.

Источник: РИА Новости

Паром Highlanders во вторник днем вышел из Северного Сиднея (провинция Новая Шотландия) и через некоторые время оказался заблокированным во льдах. Помимо пассажиров, на борту судна находились 85 грузовиков и 65 автомобилей.

На помощь парому был вызван ледокол береговой охраны Канады. Как сообщил представитель компании-перевозчика Marine Atlantic Даррелл Мерсер, паром смог освободиться от ледяного плена в 20.00 по местному времени (03.00 мск).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эксперт о взрыве в Петербурге: обращают на себя внимание три фактора
Установлено место жительства исполнителя теракта в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
Минобороны представило свое объяснение химатаки в Сирии
Госдуме предложили запретить детям до 14 лет доступ в соцсети
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Правила проверки на алкоголь для водителей хотят ужесточить
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь