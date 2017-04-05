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05:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В подъезде жилого дома в Красноярске произошла перестрелка

Серьезных травм никто не получил.

В Советском районе Красноярска в подъезде одного из домов произошла драка с перестрелкой. Инцидент произошел около 7:00 утра 3 апреля в многоэтажке на ул. Алексеева. Соседи услышали странный шум на лестничной площадке второго этажа.

По имеющимся данным, серьезных травм никто не получил, однако лестничная клетка была забрызгана — предположительно, кровью. В пресс-службе полиции сообщили, что в подъезде произошел бытовой конфликт. Сколько человек в нем участвовало и использовали ли они огнестрельное оружие, сейчас устанавливается.

Местные жители обвинили обитателей квартиры, где начался конфликт, в организации притона для оказания интим-услуг. Официального подтверждения этой информации нет.

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