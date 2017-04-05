В подъезде жилого дома в Красноярске произошла перестрелка
Серьезных травм никто не получил.
Серьезных травм никто не получил.
В Советском районе Красноярска в подъезде одного из домов произошла драка с перестрелкой. Инцидент произошел около 7:00 утра 3 апреля в многоэтажке на ул. Алексеева. Соседи услышали странный шум на лестничной площадке второго этажа.
По имеющимся данным, серьезных травм никто не получил, однако лестничная клетка была забрызгана — предположительно, кровью. В
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