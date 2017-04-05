Подростки чуть не попали под электричку во Владивостоке, делая селфи на ж/д путях

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Четыре несовершеннолетние девочки устроили опасную фотосессию на железнодорожных сетях недалеко от станции Вторая речка во Владивостоке. Машинист электропоезда, заметив школьниц, сразу же вызвал полицию. Полицейские обнаружили девочек и передали их родителям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Вторая речка о том, что возле железнодорожных путей фотографируются дети.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками транспортной полиции Владивостока были выявлены четыре несовершеннолетние девочки 11 и 12 лет, которые являются учащимися одной из средних школ города Владивостока.

В этот момент их заметил машинист электропоезда и незамедлительно сообщил в дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте. Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции обнаружили четырех девочек и передали их родителям.

Транспортная полиция Владивостока напоминает гражданам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и призывает родителей быть внимательнее к своим детям и контролировать их времяпровождение во внеурочное время во избежание трагических последствий!