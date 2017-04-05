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05:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Пожар в хабаровской школе № 13 потушен, идет разбор конструкций

Основная часть пожарных расчетов покинула место происшествия.

Источник: Губерния онлайн

Возгорание в школе № 13, расположенной на улице Большой в Хабаровске, удалось ликвидировать в 12:04. На месте продолжают работать два пожарных расчета — идет разбор поврежденных конструкций, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что пожар в учебном заведении возник в среду утром во время перемены — огонь появился в кабинете химии, где в тот момент находились несколько учеников. Пострадавших в результате происшествия нет.

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