Пожар в хабаровской школе № 13 потушен, идет разбор конструкций

Возгорание в школе № 13, расположенной на улице Большой в Хабаровске, удалось ликвидировать в 12:04. На месте продолжают работать два пожарных расчета — идет разбор поврежденных конструкций, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что пожар в учебном заведении возник в среду утром во время перемены — огонь появился в кабинете химии, где в тот момент находились несколько учеников. Пострадавших в результате происшествия нет.