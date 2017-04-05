СМИ: здание БСМП оцепили из-за тикающей коробки

Здание красноярской БСМП оцеплено из-за неизвестного предмета. Об этом сообщает «7 канал».

По данным журналистов, в полицию поступил сигнал о коробке, в которой раздавалось тиканье. На место выехали около десятка автомобилей спецслужб. Вход в больницу закрыт, но людей пока не эвакуируют.

Полицейские на месте отказались комментировать происходящее. Официальной информации от пресс-службы МУ МВД «Красноярское» также пока нет.