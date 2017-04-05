СМИ: здание БСМП оцепили из-за тикающей коробки
Сейчас на месте работают полицейские.
Сейчас на месте работают полицейские.
Здание красноярской БСМП оцеплено
По данным журналистов, в полицию поступил сигнал о коробке, в которой раздавалось тиканье. На место выехали около десятка автомобилей спецслужб. Вход в больницу закрыт, но людей пока не эвакуируют.
Полицейские на месте отказались комментировать происходящее. Официальной информации от
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