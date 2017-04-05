Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей пятиэтажки на улице Добролюбова в Иркутске
По предварительной информации, пожар возник
По предварительной информации, пожар возник
Огнеборцы спасли рабочего из горящей квартиры пятиэтажного дома по улице Добролюбова в Иркутске. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Жители пятиэтажного дома на улице Добролюбова Иркутска сообщили на пульт пожарной охраны о запахе гари в подъезде. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым. Звену газодымозащитной службы собственник квартиры пояснил, что в ней, возможно, находится рабочий, выполнявший там ремонт.
«Мужчина был обнаружен у балконной двери одной из комнат без сознания. Мы подключили его к спасательному устройству с подачей кислорода, эвакуировали из задымленного помещения и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщил начальник караула
Открытое горение было ликвидировано в течение четырех минут. Огонь повредил домашние вещи на площади 2 кв. метров.
Сотрудники МЧС убедительно просят граждан быть бдительными. Если у Вас возникают опасения по поводу нарушения