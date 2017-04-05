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06:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей пятиэтажки на улице Добролюбова в Иркутске

По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Огнеборцы спасли рабочего из горящей квартиры пятиэтажного дома по улице Добролюбова в Иркутске. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Жители пятиэтажного дома на улице Добролюбова Иркутска сообщили на пульт пожарной охраны о запахе гари в подъезде. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым. Звену газодымозащитной службы собственник квартиры пояснил, что в ней, возможно, находится рабочий, выполнявший там ремонт.

«Мужчина был обнаружен у балконной двери одной из комнат без сознания. Мы подключили его к спасательному устройству с подачей кислорода, эвакуировали из задымленного помещения и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщил начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Аркадий Бобрик.

Открытое горение было ликвидировано в течение четырех минут. Огонь повредил домашние вещи на площади 2 кв. метров.

Сотрудники МЧС убедительно просят граждан быть бдительными. Если у Вас возникают опасения по поводу нарушения кем-либо правил пожарной безопасности, обратитесь в отдел надзорной деятельности по своему району. Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете также сообщить, позвонив на единый телефон доверия главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39−99−99.

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