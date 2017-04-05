Пермяк за повторную пьяную езду отправится в колонию-поселение

Житель Перми отправится на 10 месяцев в колонию-поселение за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину, который уже ранее был судим за такое же преступление, в декабре прошлого года снова задержали пьяным за рулём.

В итоге мировой судья признал его виновным в преступлении по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Помимо лишения свободы ему запретили три года управлять автомобилем.