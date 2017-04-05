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07:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полицейский из мести убил человека в селе Восточного Казахстана

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. В селе Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области произошла перестрелка, в результате которой полицейский застрелил одного из сельчан, пишет региональное издание YK-news.kz.

Источник: Sputniknews.kz

По предварительным итогам расследования, 2 апреля полицейский самовольно отправился на поимку обидчиков своего брата, в перестрелке с которыми и нанес смертельные ранения одному из них. Еще двое были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как сообщили в прокуратуре ВКО, 2 апреля в селе Улкен Нарын на мужчину 1985 года рождения совершили вооруженное нападение трое местных жителей 1990, 1980 и 1977 годов рождения. Пострадавший обратился за помощью к своему брату, работавшему в Катон-Карагайском РОВД.

Сотрудник правоохранительного ведомства вместе с потерпевшим разыскали нападавших на местном СТО. Вооруженные жители открыли по ним огонь, в результате чего брат полицейского получил огнестрельные ранения. Тогда сотрудник РОВД стал стрелять на поражение. В результате мужчина 1980 года рождения скончался на месте от полученных травм. Еще один местный житель был госпитализирован. Третий участник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

В отношении первоначально нападавших лиц проводится досудебное расследование по статье 293 части 3 Уголовного Кодекса РК «Хулиганство». Действия сотрудника полиции сначала расценивались, как «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», однако впоследствии статью переквалифицировали на «убийство».

«В настоящий момент сотрудник РОВД задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — уточнил заместитель прокурора ВКО Нурлан Бижанов. — С учетом первоначальных показаний свидетелей, была дана оценка действиям сотрудника полиции. В данном случае он должен был вызвать следственно-оперативную группу, а не самостоятельно разбираться с обидчиками своего брата».

Отмечается, что ранее полицейский характеризовался исключительно с положительной стороны. При этом погибший житель села Улкен Нарын ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ход расследования взят на особый контроль руководством ДВД ВКО и прокурором области.

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