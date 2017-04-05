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06:41 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 70%

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла более чем на 70%: с 2,5 тыс. гектаров до 4,3 тыс. гектаров. Об этом рассказала пресс-служба департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа.


Самая сложная обстановка сложилась в Амурской области, где из-за пожаров введён режим ЧС. За сутки в регионе зарегистрировано 20 пожаров на площади 4,2 тыс. га. Потушить удалось восемь, борьба с 12 продолжается.

40 спасателей из Хабаровска отправляются в Амурскую область для защиты населённых пунктов от огня, сообщается на сайте Дальневосточного регионального отряда МЧС.

Хабаровские спасатели будут следить за тем, чтобы огонь не подступал к населённым пунктам, а также помогать патрулировать территорию.

Улучшить ситуацию с пожарами в Амурской области может погода. Уже сегодня, по прогнозу синоптиков, к области подойдет циклон, который принесет понижение температуры, дожди и местами снег.

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