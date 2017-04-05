Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 70%
Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла более чем на 70%: с 2,5 тыс. гектаров до 4,3 тыс. гектаров. Об этом рассказала
Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла более чем на 70%: с 2,5 тыс. гектаров до 4,3 тыс. гектаров. Об этом рассказала
Самая сложная обстановка сложилась в Амурской области, где
40 спасателей из Хабаровска отправляются в Амурскую область для защиты населённых пунктов от огня, сообщается на сайте Дальневосточного регионального отряда МЧС.
Хабаровские спасатели будут следить за тем, чтобы огонь не подступал к населённым пунктам, а также помогать патрулировать территорию.
Улучшить ситуацию с пожарами в Амурской области может погода. Уже сегодня, по прогнозу синоптиков, к области подойдет циклон, который принесет понижение температуры, дожди и местами снег.