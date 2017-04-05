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07:06 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске во дворе жилого дома сгорел автомобиль

Пострадала и припаркованная рядом машина.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото сгоревших автомобилей. Судя по снимкам, машины ночевали во дворе новостройки по ул. 50 лет Профсоюзов.

Между тем в МЧС России по Омской области рассказали, что в 4.00. поступило сообщение о возгорании двух автомобилей в Советском округе города Омска. Пожар локализован в 04.10, ликвидирован в 04.32.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 10 человек и 2 единицы техники.

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