В Омске во дворе жилого дома сгорел автомобиль

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото сгоревших автомобилей. Судя по снимкам, машины ночевали во дворе новостройки по ул. 50 лет Профсоюзов.

Между тем в МЧС России по Омской области рассказали, что в 4.00. поступило сообщение о возгорании двух автомобилей в Советском округе города Омска. Пожар локализован в 04.10, ликвидирован в 04.32.