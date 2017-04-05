Житель Омской области, ворвавшись в магазин с топором, украл сахар и сигареты

Сотрудники Росгвардии задержали сельчанина, который ограбил магазин с помощью топора.

Около 02:30 сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов Тары. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны заметили силуэт мужчины, который выбежал из магазина и попытался убежать, но силовики его задержали.

Входная дверь в магазин был взломана: повреждены металлические жалюзи, разбито стекло в двери. В одном из помещений заведения силовики обнаружили перепуганную женщину — оказалось, это она нажала тревожную кнопку, когда услышала громкие удары по двери. Рядом с магазином росгвардейцы обнаружили и топор, которым сельчанин «прорубил» вход в магазин.

Досмотрев задержанного, силовики обнаружили при нем пакет с сахаром и 6 пачек сигарет, всего грабитель украл товара на 770 рублей. Как установили правоохранители, местный житель уже не раз был судим за кражи и грабежи.

В настоящее время сотрудники полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ — кража.