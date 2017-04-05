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06:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Полный запрет на сжигание сухой травы поручил ввести губернатор Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел оперативное совещание по ситуации с лесными пожарами. Участие в заседании приняли руководители министерств и ведомств региона.

Вячеслав Шпорт поручил ввести полный запрет на сжигание сухой травы. Поводом для такого решения послужило появление в лесах первых очагов возгораний, а также многочисленных палов. Они действуют как в крае, так и на приграничных территориях. По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в семи районах зафиксировано 59 термоточек. Сорок семь из них — палы сухой травы, еще семь — отжиги, которые проводят специалисты, чтобы защитить территории от пожаров. Пять участков расположены в недоступных зонах: увидеть их можно только из космоса.

На совещании говорилось и том, что в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами может осложниться из-за приближающегося циклона. Ожидается, что порывы ветра составят до 18−20 м/с. При таких условиях любой пал может в считанные секунды перерасти в крупный пожар.

«С сегодняшнего дня мы вводим запрет на все профилактические отжиги. Сельхозпалы запрещены федеральным законодательством. Остается человеческий фактор. Гражданам, поджигающим траву на дачах, особенной в лесной полосе, необходимо осознавать риски. Призываем жителей края не усугублять обстановку, соблюдать противопожарные меры», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Главам муниципалитетов было поручено проконтролировать ситуацию в своих районах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, пожароопасный сезон в крае открыли 3 апреля.

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