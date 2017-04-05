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06:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на «салаватке» приора протаранила пять автомобилей, есть пострадавшие

Серьезная авария произошла накануне в Уфе, на проспекте Салавата Юлаева. Фото попало в группу БашДТП.

Предварительно, на перекрестке с Мингажева столкнулись несколько машин. По словам очевидцев, «Лада Приора» на большой скорости протаранила поток машин. Больше всего досталось двум отечественным легковушкам — одна из них перевернулась, другая улетела на обочину. Водителей госпитализировали. Далее «Приора» задела три внедорожника и попыталась скрыться с места ДТП, но вскоре была задержана.

Точное количество пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ProUfu.ru следит за развитием событий.

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