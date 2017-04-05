Жительницу Ангарска задержали по подозрению в сбыте героина

Оперативники в Ангарске задержали 26-летнюю девушку, подозреваемую в сбыте героина. В ходе обыска в ее доме обнаружили и изъяли наркотики, а также денежную сумму в размере более 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств). Предполагаемой преступнице может грозить до 8 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных полицейскими при силовой поддержке бойцов ОМОН Национальной Гвардии, была задержана 26-летняя жительница 8-го микрорайона Ангарска, подозреваемая в сбыте наркотиков. При проведении обыска в ее доме оперативники обнаружили и изъяли четыре свертка героина.

«При дальнейшем обыске также изъяли денежные средства в сумме более 40 тысяч рублей, предположительно, вырученные от сбыта наркотических средств», — отметили в ведомстве.

Полиция напоминает гражданам о том, что на территории региона проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Любой гражданин, располагающий информацией о продаже запрещенных веществ, может обратиться по телефонам доверия: 8−800−3500−095; 8 (3952) 216888 или 02.