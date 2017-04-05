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08:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре будут судить фермера, обвиняемого в хищении 4,7 млн рублей

Предприниматель потратил бюджетную субсидию не по назначению.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного в Кунгурском районе, обвиняется в мошенничестве с бюджетными субсидиями.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2014 году ему выделили более 4,7 млн рублей гранта в рамках госпрограммы «Развитие» сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае. Предприниматель должен был потратить эти средства на развитие семейной животноводческой фермы, в том числе ремонт площадок, покупку оборудования для переработки молока.

Однако, по данным следствия, фермер полученные бюджетные деньги направил на оплату кредитов и другие нужды своего хозяйства.

Сейчас уголовное дело против него с обвинительным приговором по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) направили в Кунгурский городской суд. На имущество обвиняемого наложили арест.

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