В Омске на Иртышской набережной провалилась тротуарная плитка

Тротуар на Иртышской набережной опять представляет опасность для пешеходов. Плитка на пешеходной дорожке возле магазина «Океан» уходит под землю, образуя провалы длиной до 5 метров.

Скорее всего, из-за обильных осадков вода вымывает песочную подушку, та проседает, и плитка опускается в образовавшиеся провалы.

По словам очевидцев, даже в тех местах, где нет провалов, заметен существенный уклон.

Из-за этого омичам, гуляющим по Набережной, может грозить опасность — неизвестно, как поведет себя тротуар под ногами пешеходов.

Подобная ситуация возникает на Набережной уже не в первый раз, чаще всего весной после активного таяния снега или после обильных осадков. Так, летом 2016 года омичи обнаружили на Набережной яму размером 2 метра, которую окрестили тогда «входом в метро».