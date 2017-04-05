«Дрифтовавший» BMW врезался в донерную в Алматы

Инцидент произошел вечером 4 апреля. BMW 5-ой серии двигался по улице Брусиловского на север, затем водитель повернул на Толе би в западном направлении и добавил газу.

По словам очевидцев, водитель решил «подрифтовать», немецкая легковушка ушла в занос и стала неуправляемой. В попутном направлении двигалась Toyota Camry. BMW задел ее, после чего автомобиль бросило на обочину.



Там машина врезалась в стену расположенной у дороги донерной. В салоне BMW находилось четверо пьяных пассажиров, при этом сам водитель был трезв. Один из его приятелей пострадал, его госпитализировали.