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07:21 (мск), источник: 365info.kz

«Дрифтовавший» BMW врезался в донерную в Алматы

На пересечении улиц Толе би и Брусиловского в Алматы BMW столкнулся с Toyota Camry и вылетел на обочину.

Источник: 365info.kz

Инцидент произошел вечером 4 апреля. BMW 5-ой серии двигался по улице Брусиловского на север, затем водитель повернул на Толе би в западном направлении и добавил газу.

По словам очевидцев, водитель решил «подрифтовать», немецкая легковушка ушла в занос и стала неуправляемой. В попутном направлении двигалась Toyota Camry. BMW задел ее, после чего автомобиль бросило на обочину.

Там машина врезалась в стену расположенной у дороги донерной. В салоне BMW находилось четверо пьяных пассажиров, при этом сам водитель был трезв. Один из его приятелей пострадал, его госпитализировали.

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