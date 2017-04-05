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07:18 (мск), источник: Kazinform

С вертолета осматривают русло реки в поисках пропавших братьев в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Вертолет привлечен к поискам пропавших мужчин, являющихся друг другу родными братьями, которые исчезли в районе паводков близ реки Копа в Каркаралинском районе Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщил заместитель руководителя департамента по ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, река Копа стала значительно шире из-за вливания туда паводковых вод.

«Русло реки Копа осматривают с вертолета. На месте работают спасатели, подключены две единицы техники и лодка с прицепом. Пока мужчины не найдены. Река из-за таяния снега стала больше, течение усилено, поэтому поиски ведутся в весьма затруднительных условиях.

Работы не останавливаются, ведутся круглосуточно", — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

Мужчины пропали вне населенного пункта, в 500 метрах от совхоза Жарлы. Второго апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, что соответствует рекомендациям, которые даны местному населению спасатели. Но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки Копа.

Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались на сушу, а мужчины исчезли в реке.

Напомним, спасатели дали оценку действиям пропавших мужчин, заявив, что они пренебрегли элементарными правилами безопасности.

Ранее сообщалось, что к спасателям поступило сообщение 2 апреля в 18:15, что двое мужчин на лошадях ускакали за скотом и не вернулись. Поиски братьев, как отметили в департаменте по ЧС, будут продолжаться круглосуточно.

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