С вертолета осматривают русло реки в поисках пропавших братьев в Караганде

Как сообщил заместитель руководителя департамента по ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, река Копа стала значительно шире из-за вливания туда паводковых вод.

«Русло реки Копа осматривают с вертолета. На месте работают спасатели, подключены две единицы техники и лодка с прицепом. Пока мужчины не найдены. Река из-за таяния снега стала больше, течение усилено, поэтому поиски ведутся в весьма затруднительных условиях.

Работы не останавливаются, ведутся круглосуточно", — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

Мужчины пропали вне населенного пункта, в 500 метрах от совхоза Жарлы. Второго апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, что соответствует рекомендациям, которые даны местному населению спасатели. Но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки Копа.

Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались на сушу, а мужчины исчезли в реке.

Напомним, спасатели дали оценку действиям пропавших мужчин, заявив, что они пренебрегли элементарными правилами безопасности.

Ранее сообщалось, что к спасателям поступило сообщение 2 апреля в 18:15, что двое мужчин на лошадях ускакали за скотом и не вернулись. Поиски братьев, как отметили в департаменте по ЧС, будут продолжаться круглосуточно.