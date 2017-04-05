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07:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Приморья попал в ДТП на чужом авто

В приморском городе Партизанск сотрудник автосервиса задержан полицейскими по подозрению в угоне автомашины клиентки, сообщает ИА «Дейта».

«В местный отдел МВД поступило заявление работника автосервиса. По словам заявителя, на него напали неизвестные мужчины, которые избили его и отобрали автомобиль Honda Fit, который клиентка оставила для ремонта», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Автомобиль со следами ДТП полицейские обнаружили в километре от места происшествия.

«Полиция установила, что работник автосервиса сам завладел автомобилем клиентки. Во время движения он не справился с управлением и совершил ДТП, после чего позвонил в полицию и сделал ложное сообщение о преступлении», — говорится в сообщении.

Ранее судимый 35-летний житель Партизанска был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Мужчина дал признательные показания. Машина была возвращена законной владелице. По факту завладения чужим авто возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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