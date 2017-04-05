Подростки спалили дорогую иномарку в Екатеринбурге

Группа подростков подожгла дорогую иномарку «Ауди А8» во дворе дома на улице Викулова в Екатеринбурге, сообщили 5 апреля «АиФ-Урал» очевидцы происшествия.

На место поджога выезжали две пожарные машины, однако к их прибытию автомобиль уже выгорел дотла. Интересно, что на месте происшествия была найдена деревянная палка, обмотанная сгоревшей тряпкой. Скорее всего, именно ей был совершен поджог автомобиля.

Одна из жительниц дома видела, что ночью около автомобиля ходила группа подростков. С большей долей вероятности можно утверждать, что именно они совершили поджог. Кстати, в этом дворе на улице Викулова машины поджигали и раньше.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что ночью сгорела иномарка на ВИЗе. Хозяин написал заявление в полицию. Ведется розыск преступников.

Поджоги автомобилей в уральской столице происходят регулярно. Полиции даже удавалось задерживать пироманов, однако возгорания не прекратились.