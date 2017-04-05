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07:53 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске сотрудника спорткомплекса подозревают в получении взятки

100 тыс. руб. положил чиновник в свой карман вместо кассы.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника бюджетного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По предварительным данным, 40-летний заместитель директора одного их спортивных комплексов Омска в марте 2017 года из корыстных побуждений получил от представителя торговой фирмы взятку в сумме 100 тысяч рублей за организацию для сотрудников фирмы спортивно-оздоровительного мероприятия без составления договора об оказании услуг и без внесения оплаты в кассу бюджетного спортивного учреждения.

Этот же чиновник разрешил распитие спиртных напитков в предоставленных помещениях на территории спортивного комплекса.

«Уголовное дело возбуждено по материалам проверки подразделений УМВД России по Омской области», — сообщили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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