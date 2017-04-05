В Омске сотрудника спорткомплекса подозревают в получении взятки
100 тыс. руб. положил чиновник в свой карман вместо кассы.
100 тыс. руб. положил чиновник в свой карман вместо кассы.
Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника бюджетного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По предварительным данным, 40-летний заместитель директора одного их спортивных комплексов Омска в марте 2017 года из корыстных побуждений получил от представителя торговой фирмы взятку в сумме 100 тысяч рублей за организацию для сотрудников фирмы
Этот же чиновник разрешил распитие спиртных напитков в предоставленных помещениях на территории спортивного комплекса.
«Уголовное дело возбуждено по материалам проверки подразделений УМВД России по Омской области», — сообщили в СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.