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07:47 (мск), источник: СуперОмск

НАК опроверг сообщение о подготовке теракта в Омске

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) назвал недостоверной информацию о якобы готовящихся терактах в городах России, включая и Омск.

Источник: РИА "Новости"

Данное сообщение появилось в соцсетях накануне, сразу же после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Информационный центр Национального антитеррористического комитета от имени руководства НАК заявляет: появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной. Информационный центр НАК обращает внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета», — говорится в сообщении.

НАК также напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.

Отметим, что фотографии, о которой идет речь уже порядка года.

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