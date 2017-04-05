НАК опроверг сообщение о подготовке теракта в Омске

Данное сообщение появилось в соцсетях накануне, сразу же после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Информационный центр Национального антитеррористического комитета от имени руководства НАК заявляет: появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной. Информационный центр НАК обращает внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета», — говорится в сообщении.

НАК также напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.

Отметим, что фотографии, о которой идет речь уже порядка года.