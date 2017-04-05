В Башкирии автобус «ПАЗ» сбил женщину, пострадавшая в больнице

Несчастный случай с пешеходом произошел в минувший вторник, 4 апреля, в Октябрьском. Вечером на улице Горького под автобус «ПАЗ», которым управлял 36-летний местный житель, попала 42-летняя горожанка. Предположительно женщина переходила дорогу в неположенном месте. Истинную причину ДТП сейчас устанавливают правохранители.

Пострадавшая получила различные травмы, ее на скорой увезли в больницу.

— За минувшие сутки в республике произошло 11 ДТП, пострадали 12 человек, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по РБ.