Новосибирцу грозит 2 года тюрьмы из-за съеденного чека алкотестера
Мужчина находился в зале суда и решил съесть доказательство собственной вины, рассказали в прокуратуре.
Мужчина находился в зале суда и решил съесть доказательство собственной вины, рассказали в прокуратуре.
Новосибирцу грозит 2 года тюрьмы
По данным ведомства, вечером 28 декабря прошлого года мужчина находился в здании мирового суда Болотнинского судебного района и знакомился с материалами административного дела
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.