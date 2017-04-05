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08:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцу грозит 2 года тюрьмы из-за съеденного чека алкотестера

Мужчина находился в зале суда и решил съесть доказательство собственной вины, рассказали в прокуратуре.

Новосибирцу грозит 2 года тюрьмы из-за съеденного чека алкотестера, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, вечером 28 декабря прошлого года мужчина находился в здании мирового суда Болотнинского судебного района и знакомился с материалами административного дела из-за пьяной езды. Дабы правосудие не свершилось мужчина вырвал чек алкотестера из дела и съел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

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