В Омске вновь напали на фельдшера скорой помощи

В одной из машин скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации у дома на улице Латвийская.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Омской области, по сигналу выехала группа задержания вневедомственной охраны.

44-летняя фельдшер скорой помощи пояснила, что при оказании медицинской помощи в квартире этого дома она подверглась нападению пациента. Гражданин, вызвавший скорую помощь в связи с болью в ноге, имел явные признаки опьянения и вел себя неадекватно. После вопросов о причине его жалобы мужчина напал на фельдшера и начал её душить. Молодой человек из бригады скорой помощи помог женщине вырваться из рук нападавшего, после чего они выбежали на улицу, где и нажали тревожную кнопку.