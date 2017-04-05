В Омске вновь напали на фельдшера скорой помощи
Врачи нажали тревожную кнопку и вызвали полицейских.
Врачи нажали тревожную кнопку и вызвали полицейских.
В одной из машин скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации у дома на улице Латвийская.
Как рассказали в управлении Росгвардии по Омской области, по сигналу выехала группа задержания вневедомственной охраны.
44-летняя фельдшер скорой помощи пояснила, что при оказании медицинской помощи в квартире этого дома она подверглась нападению пациента. Гражданин, вызвавший скорую помощь в связи с болью в ноге, имел явные признаки опьянения и вел себя неадекватно. После вопросов о причине его жалобы мужчина напал на фельдшера и начал её душить. Молодой человек из бригады скорой помощи помог женщине вырваться из рук нападавшего, после чего они выбежали на улицу, где и нажали тревожную кнопку.
Группа задержания вневедомственной охраной направилась в указанную квартиру, где нетрезвый правонарушитель был задержан. Убедившись в том, что медпомощь гражданину не требуется, сотрудники Росгвардии передали его экипажу