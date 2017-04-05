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09:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гендиректора ГК «Радиан» в Иркутске подозревают в неуплате налогов на 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следственным управлением СК России по Иркутской области по материалам налогового органа возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Радиан», подозреваемого в неуплате налогов в размере более 6,5 млн рублей. Максимальная санкция ч. 1 ст. 199.1 УК РФ предусматривает до 2 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором, а также одним из акционеров ЗАО «Радиан», в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента путем не перечисления налога на доходы физических лиц, удержанного с доходов, выплаченных в пользу работников ЗАО «Радиан» за период с января 2013 по декабрь 2015 годы в размере более 6, 5 млн рублей.

«Сейчас следователями СКР проводятся необходимые следственные действия», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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