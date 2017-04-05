Телефонные мошенники заработали на доверчивых новосибирцах больше миллиона рублей

Телефонные мошенники заработали больше миллиона рублей на доверчивых новосибирцах, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что пара новосибирцев решила заработать преступным способом во время отбывания наказания в тюрьме. Всего в группировке было пять человек, двое из них — на свободе. Схема была «классической»: злоумышленники звонили, представлялись родственниками, «попавшими в беду», которым для решения проблем требовались деньги.

«Жертвами преступной группы становились пожилые граждане, проживающие на территории Новосибирска. 36 из них перечислили злоумышленникам в общей сложности более миллиона рублей. В 66 случаях граждане решили проверить информацию, услышанную по телефону, в результате чего избежали потери денежных средств. Кроме того, в двух случаях “курьеры”, воспользовавшись тем, что хозяева отвлеклись, совершили кражи денег и ценного имущества», — рассказали в МВД.

Лидер группировки признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Расследование уголовных дел продолжается.