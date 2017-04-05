За взятку 30 тыс. гаишнику миассец заплатит в 7 раз больше

Миасский горсуд (Челябинская область) оштрафовал местного жителя на 200 тыс. рублей за попытку подкупить инспектора ДПС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В октябре 2016 года сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении протокола об административном правонарушении, чтобы избежать ответственности, мужчина предложил полицейским за 30 тыс. рублей “урегулировать вопрос”. По данному факту было возбуждено уголовное дело», — сообщила консультант суда Евгения Попова.

Горсуд признал водителя виновным в покушении на дачу взятки в значительном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия. Ему назначен штраф, почти в семь раз превышающий размер взятки, — 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.