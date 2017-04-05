На Среднем Урале строительство детского сада вылилось в уголовку

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки надзорного ведомства установлено, что в ноябре 2013 года администрацией Тугулымского городского округа был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству нового детского сада на 150 мест. В марте прошлого года состоялась торжественная церемония открытия, однако в новый детский сад дети пошли только с 1 сентября того же года.

Вместе с тем в здании построенного детского сада прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно — эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности. Управлением образования администрации городского округа была изменена проектировка здания детского сада, срок исполнения контракта, не приняты меры гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки к подрядчику, приняты и оплачены фактически невыполненные работы, недопоставленное оборудование и мебель. Также подрядчиком ряд работ выполнен некачественно, однако и они оплачены администрацией.

Выявленные нарушения препятствовали получению лицензии на осуществление образовательной деятельности, из-за чего с 1 сентября 2016 года по март этого года в детском саду были открыты для посещения только группы краткосрочного пребывания, режим в которых установлен с 9 до 12 часов. Средняя и подготовительная группы не открыты.

По результатам проверки прокуратура в отношении юрлица — администрации Тугулымского городского округа — возбудила административное дело по статье «Нарушение и незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении и ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования». Администрация была оштрафована на 100 тыс. руб. Судебный акт в законную силу не вступил.

Кроме того, по другим фактам нарушений, допущенным при строительстве детского сада, прокуратурой принят комплекс мер реагирования.

По постановлениям прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по статье «Нецелевое использование бюджетных средств», «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» и «Нарушение требований пожарной безопасности» в виде штрафа на общую сумму свыше 290 тыс. руб.

По представлению прокурора, внесенному в адрес главы городского округа, должностные лица муниципалитета также привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тугулымский районный суд по иску прокурора вынес решение о возложении на новый детский сад обязанности по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.