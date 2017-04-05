На Среднем Урале строительство детского сада вылилось в уголовку
В Тугулыме строительство детского сада вылилось в уголовку. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры по факту халатности.
В Тугулыме строительство детского сада вылилось в уголовку. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры по факту халатности.
Как сообщили Накануне.RU в
Вместе с тем в здании построенного детского сада прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно — эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности. Управлением образования администрации городского округа была изменена проектировка здания детского сада, срок исполнения контракта, не приняты меры
Выявленные нарушения препятствовали получению лицензии на осуществление образовательной деятельности,
По результатам проверки прокуратура в отношении юрлица — администрации Тугулымского городского округа — возбудила административное дело по статье «Нарушение и незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении и ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования». Администрация была оштрафована на 100 тыс. руб. Судебный акт в законную силу не вступил.
Кроме того, по другим фактам нарушений, допущенным при строительстве детского сада, прокуратурой принят комплекс мер реагирования.
По постановлениям прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по статье «Нецелевое использование бюджетных средств», «Нарушение
По представлению прокурора, внесенному в адрес главы городского округа, должностные лица муниципалитета также привлечены к дисциплинарной ответственности.
Тугулымский районный суд по иску прокурора вынес решение о возложении на новый детский сад обязанности по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Также прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи