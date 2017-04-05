Двое фигурантов дела о пытках в ОВД Заречного обжаловали приговор
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Двое из пяти бывших полицейских ОВД города «Заречного», осужденных по делу о пытках задержанных, обжаловали приговор. Об этом сообщает
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Двое из пяти бывших полицейских ОВД города «Заречного», осужденных по делу о пытках задержанных, обжаловали приговор. Об этом сообщает
Ранее, 27 марта,
«Обжалован приговор полицейским из ОП “Заречный”. Жалобы поданы защитой Дубровина и Махаева, прокурор также внес апелляционное представление», — говорится в сообщении
Обжаловавшие приговор бывший начальник отдела полиции № 29 «Заречный» майор Александр Дубровин был осужден на 4 года, а его заместитель капитан Андрей Махаев — на 4,5 года с лишением званий и права занимать после освобождения должности в правоохранительных органах.
Их подчиненные — начальник отдела уголовного розыска майор Абай Маманов получил 3,5 года лишения свободы, старший оперуполномоченный майор Эдуард Ударцев — 4 года, начальник отдела уголовного розыска МО МВД России «Тавдинский» старший лейтенант Анатолий Куриленко — 6 лет.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в 2014 году сотрудники полиции при расследовании дела об убийстве применили физическое насилие к трем местным жителям с целью получить признательные показания.