Двое фигурантов дела о пытках в ОВД Заречного обжаловали приговор

Ранее, 27 марта, Верх-Исетский суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, злоупотреблений должностными полномочиями, пособничестве, а также фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении.

«Обжалован приговор полицейским из ОП “Заречный”. Жалобы поданы защитой Дубровина и Махаева, прокурор также внес апелляционное представление», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Обжаловавшие приговор бывший начальник отдела полиции № 29 «Заречный» майор Александр Дубровин был осужден на 4 года, а его заместитель капитан Андрей Махаев — на 4,5 года с лишением званий и права занимать после освобождения должности в правоохранительных органах.