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09:01 (мск), источник: УралПолит.ру

Двое фигурантов дела о пытках в ОВД Заречного обжаловали приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Двое из пяти бывших полицейских ОВД города «Заречного», осужденных по делу о пытках задержанных, обжаловали приговор. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда в Twitter.

Ранее, 27 марта, Верх-Исетский суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, злоупотреблений должностными полномочиями, пособничестве, а также фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении.

«Обжалован приговор полицейским из ОП “Заречный”. Жалобы поданы защитой Дубровина и Махаева, прокурор также внес апелляционное представление», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Обжаловавшие приговор бывший начальник отдела полиции № 29 «Заречный» майор Александр Дубровин был осужден на 4 года, а его заместитель капитан Андрей Махаев — на 4,5 года с лишением званий и права занимать после освобождения должности в правоохранительных органах.

Их подчиненные — начальник отдела уголовного розыска майор Абай Маманов получил 3,5 года лишения свободы, старший оперуполномоченный майор Эдуард Ударцев — 4 года, начальник отдела уголовного розыска МО МВД России «Тавдинский» старший лейтенант Анатолий Куриленко — 6 лет.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в 2014 году сотрудники полиции при расследовании дела об убийстве применили физическое насилие к трем местным жителям с целью получить признательные показания.

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