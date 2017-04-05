Омичка у себя дома напечатала деньги и пустила их в оборот

С 1 января 2013 года до 19 марта 2016 года женщина жила в арендуемой квартире в Омске. Используя компьютерную технику, она отсканировала и сохранила на жестком магнитном диске системного блока электронные файлы с изображением банковских билетов достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей. После чего она распечатала на листах белой бумаги не менее 424 экземпляров банковских билетов различного номинала.

Поддельные деньги она сбывала на территории городских рынков и в небольших киосках, где нет устройств по определению их подлинности.

19 марта 2016 года Наталью Квициния задержали сотрудники оперативных подразделений в момент совершения преступления на территориях «Центрального» и «Первомайского» рынков. Полицейские изъяли у нее фальшивые денежные билеты, а в ее квартире — оборудование. Всего дама намеревалась сбыть 272 тыс. рублей поддельными денежными купюрами.

Вину в совершении преступления Наталья Квициния признала полностью, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд учел, что на иждивении правонарушительницы престарелая мать, страдающая тяжелым заболеванием. Кроме того, женщина раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления. В итоге ей определили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.