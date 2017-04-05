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09:10 (мск), источник: БЕЛТА

Подтопления паводковыми водами отмечаются в двух районах Гомельской области

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтопления паводковыми водами в Беларуси отмечаются в двух районах. Интерактивная карта неблагоприятных явлений размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

По данным на 5 апреля, в числе пострадавших от паводка значатся Петриковский и Рогачевский районы. В первом подтопления зарегистрированы на четырех участках дорог, во втором — в двух населенных пунктах. Прогнозируются также неблагоприятные явления в Житковичском районе. Ликвидированы подтопления в Сенненском и Лиозненском районах.

Природные пожары за сутки зарегистрированы в 34 районах, общее количество возгораний — 77.

Карта — совместный проект Белорусского общества Красного Креста, БЕЛТА и МЧС. Она создана в формате масштабируемой векторной графики (SVG). Прогнозные данные представлены Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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