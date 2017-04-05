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09:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК возбудил уголовное дело на водителя автобуса № 450 в Иркутске из-за «лысой резины»

Нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего водителя маршрута № 450, который перевозил пассажиров на автобусе с «лысой резиной» в Иркутске. Максимальная санкция ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) предусматривает срок лишения свободы до 2 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в ходе проведения рейдового мероприятия водитель автобуса был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили нарушения. Было установлено, что транспортное средство имеет неисправности, при которых эксплуатация запрещена, а именно были установлены шины, не соответствующие норме остаточной высоты рисунка протектора колесных шин, кроме того на одной из шин имелся боковой порез. По данному факту в отношении водителя автобуса составлен протокол об административном правонарушении, а также он был уведомлен о перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, и возможно привлечение к уголовной ответственности за оказание услуг по перевозке пассажиров, на транспортном средстве с техническим неисправностями.

«Водитель автобуса продолжил предоставлять на коммерческом автобусе услуги, не отвечающие требованиям безопасности, ставя под угрозу жизнь и здоровье пассажиров», — отметили в ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается.

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