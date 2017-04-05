Преступная группа из Ростова заработала на фирмах-однодневках более 70 млн рублей
Участников преступного сообщества, действовавшего на территории сразу нескольких областей, задержали ростовские полицейские.
Участников преступного сообщества, действовавшего на территории сразу нескольких областей, задержали ростовские полицейские.
Как сообщили в
Выяснилось, что участники сообщества создавали фиктивные организации, но на самом деле не работали. Через них обналичивали деньги
В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, подчеркнули в