Преступная группа из Ростова заработала на фирмах-однодневках более 70 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области вместе с представителями регионального УФСБ задержали четверых организаторов и еще шестерых участников преступного сообщества. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Незаконным способом они «заработали» более 70 миллионов рублей.

Выяснилось, что участники сообщества создавали фиктивные организации, но на самом деле не работали. Через них обналичивали деньги фирм-заказчиков, подделывая платежки. От действий мошенников пострадали люди на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».