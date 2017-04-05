Экс-начальника Енисейской полиции обвинили в коррупции

В Красноярском крае вынесли приговор экс-начальнику муниципального отдела МВД России «Енисейский». Его обвинили в коррупции. Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю, суд счёл достаточными доказательства, собранные сотрудниками правоохранительной структуры, чтобы признать его виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки за незаконные действия.

В частности, установлено, что в апреле 2012-го он дал указание своему подчиненному, начальнику изолятора временного содержания, внести ложные сведения, якобы один из правонарушителей отбыл наказание в виде административного ареста, при том, что, фактически, тот был на больничном. В результате нарушителя (давнего знакомого экс-начальника районного отдела полиции) незаконно освободили. В ходе следствия также были выявлены два эпизода получения взятки обвиняемым.

Так, доказано, что он получал деньги от предпринимателей, занимающихся заготовкой леса, за общее покровительство при проведении проверок в сфере лесопользования. Размер взяток составлял 95 тысяч и 140 тысяч рублей.

Ему назначено наказание в виде 3, 5 лет лишения свободы и штраф в размере 7 миллионов рублей, с лишением права занимать должности во власти на 2, 5 года. Однако, приговор суда в законную силу не вступил.