Экс-начальника Енисейской полиции обвинили в коррупции
Ему вынесен приговор — 3,5 года лишения свободы, штраф 7 миллионов рублей и лишение права занимать должности во власти на 2,5 года.
Ему вынесен приговор — 3,5 года лишения свободы, штраф 7 миллионов рублей и лишение права занимать должности во власти на 2,5 года.
В Красноярском крае вынесли приговор
В частности, установлено, что в апреле 2012-го он дал указание своему подчиненному, начальнику изолятора временного содержания, внести ложные сведения, якобы один из правонарушителей отбыл наказание в виде административного ареста, при том, что, фактически, тот был на больничном. В результате нарушителя (давнего знакомого
Так, доказано, что он получал деньги от предпринимателей, занимающихся заготовкой леса, за общее покровительство при проведении проверок в сфере лесопользования. Размер взяток составлял 95 тысяч и 140 тысяч рублей.
Ему назначено наказание в виде 3, 5 лет лишения свободы и штраф в размере 7 миллионов рублей, с лишением права занимать должности во власти на 2, 5 года. Однако, приговор суда в законную силу не вступил.