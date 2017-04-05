В Казани на строительстве ЖК на проспекте Победы погиб парень, упавший с 16 этажа

По предварительным данным, около 9:00 парень занимался строительными работами на 16 этаже ЖК, в какой-то момент он упал с 16 этажа.

— От полученных травм парень скончался мгновенно, — сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет ведет доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, похожий случай произошел 20 марта в этом же ЖК — 52-летний монтажник погиб после того, как на него упала облицовочная плита, сорвавшаяся с поддона подъемного крана. В прошлом году там погибло двое мужчин. Первый случай произошел 16 февраля, когда 29-летний рабочий, попав в мусорную шахту с 13-го этажа, упал на площадку 9-го этажа. Второе ЧП случилось 22 ноября, когда 52-летний мужчина упал в шахту лифта.

По ряду из этих случаев были возбуждены уголовные дела.