Сотрудники Безымянской ТЭЦ спасли жизнь своему коллеге

Днем 3 апреля на полу в кабинете был обнаружен без сознания мастер по ремонту механических мастерских и газового оборудования Центральной ремонтной службы (расположена на Безымянской ТЭЦ) 1971 г. рождения.

Сотрудниками станции немедленно была вызвана Скорая помощь, в кабинет срочно прибыли работники здравпункта станции — доверенный врач Самарской страховой медицинской компании Марина Ильина и заведующая здравпунктом Валентина Новикова.

В 13 часов 34 мин. у больного была зафиксирована остановка дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности, посинели кожные покровы. Сразу же медицинские работники совместно с ведущим инженером по охране труда БТЭЦ Людмилой Грачевой и начальником котлотурбинного цеха станции Максимом Мотковым приступили к проведению искусственного дыхания, непрямому массажу сердца и медикаментозной реанимации.

До приезда бригады Скорой помощи сотрудники ТЭЦ как минимум дважды восстанавливали работу остановившегося сердца своего коллеги. В тот же день больной был прооперирован в Самарском кардиологическом центре, и в ближайшие дни будет переведен из реанимации в обычную палату медицинского учреждения.