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09:37 (мск), источник: НИА Самара

Сотрудники Безымянской ТЭЦ спасли жизнь своему коллеге

До приезда бригады скорой помощи они как минимум дважды восстанавливали работу остановившегося сердца.

Днем 3 апреля на полу в кабинете был обнаружен без сознания мастер по ремонту механических мастерских и газового оборудования Центральной ремонтной службы (расположена на Безымянской ТЭЦ) 1971 г. рождения.

Сотрудниками станции немедленно была вызвана Скорая помощь, в кабинет срочно прибыли работники здравпункта станции — доверенный врач Самарской страховой медицинской компании Марина Ильина и заведующая здравпунктом Валентина Новикова.

В 13 часов 34 мин. у больного была зафиксирована остановка дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности, посинели кожные покровы. Сразу же медицинские работники совместно с ведущим инженером по охране труда БТЭЦ Людмилой Грачевой и начальником котлотурбинного цеха станции Максимом Мотковым приступили к проведению искусственного дыхания, непрямому массажу сердца и медикаментозной реанимации.

До приезда бригады Скорой помощи сотрудники ТЭЦ как минимум дважды восстанавливали работу остановившегося сердца своего коллеги. В тот же день больной был прооперирован в Самарском кардиологическом центре, и в ближайшие дни будет переведен из реанимации в обычную палату медицинского учреждения.

Тренировки по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему регулярно проходят все сотрудники предприятий «Т Плюс Самара». Задания на эту тему являются одним из обязательных этапов конкурсов профессионального мастерства, ежегодно проходящих на электростанциях и предприятиях тепловых сетей «Т Плюс», соощает пресс-служба компании.

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