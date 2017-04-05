Директор ДУКа в Дзержинске Нижегородской области обвиняется в нецелевом расходовании средств жильцов

Прокуратурой города в ходе проверки установлено, что директор домоуправляющей компании (ДУК) тратил деньги жителей, полученные в качестве оплаты за отопление, для ведения претензионно-исковой работы с должниками. Ущерб, причиненный руководителем ООО «ЖК Сервис», оценивается в 250 тысяч рублей.

В марте 2017 года в отношении директора домоуправляющей компании возбуждено дело по ч.1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом.