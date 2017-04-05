Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
У легких нашли новые функции
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Высотки и брутализм: инстаграмы для ценителей архитектурыЧетыре инстаграм-паблика, которые будут интересны любителям советской архитектуры: планетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: мать Максаковой жалеет о словах в адрес Вороненкова
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
14:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Директор ДУКа в Дзержинске Нижегородской области обвиняется в нецелевом расходовании средств жильцов

Директор ООО «ЖК Сервис» в Дзержинске Нижегородской области обвиняется в нецелевом расходовании средств жильцов. Об этом сообщила прокуратура региона 5 апреля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратурой города в ходе проверки установлено, что директор домоуправляющей компании (ДУК) тратил деньги жителей, полученные в качестве оплаты за отопление, для ведения претензионно-исковой работы с должниками. Ущерб, причиненный руководителем ООО «ЖК Сервис», оценивается в 250 тысяч рублей.

В марте 2017 года в отношении директора домоуправляющей компании возбуждено дело по ч.1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Путин отметил важность координации работы спецслужб
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь