СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро 3 апреля, погибли 14 человек. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. Ход расследования

Читайте также Родных Акбаржона Джалилова вызвали на допрос в Кыргызстане

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что следователи допросили более 40 человек — очевидцев взрыва, сотрудников метрополитена и поездную бригаду. О первых результатах расследования доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в совещании также приняли участие оперативники МВД и ФСБ. «На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком», — рассказала Петренко. По ее словам, сотрудники СК также изъяли большое количество предметов, которые сейчас анализируют эксперты и криминалисты. Что известно о предполагаемом смертнике Имя предполагаемого террориста СК назвал накануне. Подозреваемым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Читайте также В Петербурге в среду пройдет панихида по жертвам взрыва в метро

Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке и взорвалась именно на теле Джалилова. Спецслужбам удалось отследить его путь по камерам видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах, вестибюлях метро и на улицах Санкт-Петербурга. В Следственном комитете рассказали, что на сумке с взрывным устройством, которую нашли на станции «Площадь Восстания», были обнаружены генетические следы Джалилова. Записи с видеокамер показали, что бомбу оставил тот же человек, который позднее устроил взрыв на перегоне «Сенная площадь"-«Технологический институт-2». В посольстве Киргизии в Москве РИА Новости рассказали, что правоохранительные органы страны напрямую контактируют с российскими силовиками.

Они (российские правоохранительные органы — ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России — ред.). Гулбарчын Байымбетова Пресс-атташе дипмиссии

Повода для паники нет После взрыва в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли. «НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах», — отметили в НАК. В ведомстве подчеркнули, что «единственно достоверными и точными» данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ. Версия о случайном взрыве

Читайте также Источник сообщил, что бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Источник РИА Новости в правоохранительных органах накануне рассказал, что взрывное устройство в метро могло сработать случайно. «В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства», — заявил собеседник агентства. В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют. Кроме того, появилась информация о том, что у предполагаемого смертника могли быть сообщники.

Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта. Источник в силовых структурах

Он уточнил, что это лишь одна из рабочих версий, однако следователи активно прорабатывают этот вариант. Погибшие и пострадавшие Согласно последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших до сих пор находятся в больницах. Такие цифры озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая лично координирует работу медиков в Петербурге.

Читайте также СК опубликовал список 10 погибших в теракте в Петербурге