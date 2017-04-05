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09:44 (мск), источник: РИА Новости

СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Следователи обыскали дом Акбаржона Джалилова, которого подозревают во взрыве в петербургском метро. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент, когда предполагаемый смертник вышел на улицу с сумкой и рюкзаком.

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Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро 3 апреля, погибли 14 человек. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

Ход расследования

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Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что следователи допросили более 40 человек — очевидцев взрыва, сотрудников метрополитена и поездную бригаду. О первых результатах расследования доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в совещании также приняли участие оперативники МВД и ФСБ.

«На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком», — рассказала Петренко.

По ее словам, сотрудники СК также изъяли большое количество предметов, которые сейчас анализируют эксперты и криминалисты.

Что известно о предполагаемом смертнике

Имя предполагаемого террориста СК назвал накануне. Подозреваемым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

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Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке и взорвалась именно на теле Джалилова. Спецслужбам удалось отследить его путь по камерам видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах, вестибюлях метро и на улицах Санкт-Петербурга.

В Следственном комитете рассказали, что на сумке с взрывным устройством, которую нашли на станции «Площадь Восстания», были обнаружены генетические следы Джалилова. Записи с видеокамер показали, что бомбу оставил тот же человек, который позднее устроил взрыв на перегоне «Сенная площадь"-«Технологический институт-2».

В посольстве Киргизии в Москве РИА Новости рассказали, что правоохранительные органы страны напрямую контактируют с российскими силовиками.

Они (российские правоохранительные органы — ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России — ред.).
Гулбарчын Байымбетова
Пресс-атташе дипмиссии

Повода для паники нет

После взрыва в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

«НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах», — отметили в НАК.

В ведомстве подчеркнули, что «единственно достоверными и точными» данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Версия о случайном взрыве

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Источник сообщил, что бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Источник РИА Новости в правоохранительных органах накануне рассказал, что взрывное устройство в метро могло сработать случайно.

«В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства», — заявил собеседник агентства.

В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.

Кроме того, появилась информация о том, что у предполагаемого смертника могли быть сообщники.

Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта.
Источник в силовых структурах

Он уточнил, что это лишь одна из рабочих версий, однако следователи активно прорабатывают этот вариант.

Погибшие и пострадавшие

Согласно последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших до сих пор находятся в больницах. Такие цифры озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая лично координирует работу медиков в Петербурге.

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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уточнил, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние еще десяти человек он охарактеризовал как среднее.

По словам градоначальника, в больницах находятся не только петербуржцы, но и жители других регионов. Кроме того, среди пострадавших четыре иностранца.

«По нашим данным, всего пострадали четыре иностранных гражданина: граждане Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана. Также пострадал (гражданин) Латвии, он госпитализирован в Елизаветинскую больницу», — сообщил журналистам глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Во вторник вечером Следственный комитет опубликовал список из десяти погибших, чьи личности уже установлены. Для опознания еще четверых потребуется генетическая экспертиза.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
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