СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро 3 апреля, погибли 14 человек. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
Ход расследования
Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что следователи допросили более 40 человек — очевидцев взрыва, сотрудников метрополитена и поездную бригаду. О первых результатах расследования доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в совещании также приняли участие оперативники МВД и ФСБ.
«На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком», — рассказала Петренко.
По ее словам, сотрудники СК также изъяли большое количество предметов, которые сейчас анализируют эксперты и криминалисты.
Что известно о предполагаемом смертнике
Имя предполагаемого террориста СК назвал накануне. Подозреваемым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке и взорвалась именно на теле Джалилова. Спецслужбам удалось отследить его путь по камерам видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах, вестибюлях метро и на улицах Санкт-Петербурга.
В Следственном комитете рассказали, что на сумке с взрывным устройством, которую нашли на станции «Площадь Восстания», были обнаружены генетические следы Джалилова. Записи с видеокамер показали, что бомбу оставил тот же человек, который позднее устроил взрыв на перегоне «Сенная площадь"-«Технологический институт-2».
В посольстве Киргизии в Москве РИА Новости рассказали, что правоохранительные органы страны напрямую контактируют с российскими силовиками.
Они (российские правоохранительные органы — ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России — ред.).
Гулбарчын БайымбетоваПресс-атташе дипмиссии
Повода для паники нет
После взрыва в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.
«НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах», — отметили в НАК.
В ведомстве подчеркнули, что «единственно достоверными и точными» данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.
Версия о случайном взрыве
Источник РИА Новости в правоохранительных органах накануне рассказал, что взрывное устройство в метро могло сработать случайно.
«В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства», — заявил собеседник агентства.
В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.
Кроме того, появилась информация о том, что у предполагаемого смертника могли быть сообщники.
Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта.
Источник в силовых структурах
Он уточнил, что это лишь одна из рабочих версий, однако следователи активно прорабатывают этот вариант.
Погибшие и пострадавшие
Согласно последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших до сих пор находятся в больницах. Такие цифры озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая лично координирует работу медиков в Петербурге.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уточнил, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние еще десяти человек он охарактеризовал как среднее.
По словам градоначальника, в больницах находятся не только петербуржцы, но и жители других регионов. Кроме того, среди пострадавших четыре иностранца.
«По нашим данным, всего пострадали четыре иностранных гражданина: граждане Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана. Также пострадал (гражданин) Латвии, он госпитализирован в Елизаветинскую больницу», — сообщил журналистам глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.
Во вторник вечером Следственный комитет опубликовал список из десяти погибших, чьи личности уже установлены. Для опознания еще четверых потребуется генетическая экспертиза.