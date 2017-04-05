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10:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Приморья не смогли утаить убийство десятилетней давности

Двое мужчин из Владивостока обвиняются убийстве, совершенном группой лиц, об этом сообщает ИА «Дейта».

По версии следствия, в июне 2007 года потерпевший (на момент событий ему было 24 года) попросил знакомых продать квартиру, принадлежащую ему и его брату, взамен за услугу обещал бесплатно покрасить автомобиль.

В процессе оформления документов и совершения сделки, братья поссорились и, получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить данный факт от близкого родственника и с деньгами уехать из Приморья. Он попросил оказать помощь в этом вопросе тех же знакомых.

Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники выпили и поссорились. В ходе ссоры обвиняемые (1972 и 1977 года рождения) накинули веревку на шею потерпевшему и убили его. После этого они нашли и забрали вырученные от продажи квартиры деньги в размере 700 тысяч рублей, а тело сбросили в озеро (бывшее очистное сооружение).

В 2015 году во время осушения озера были обнаружены останки человека.

Личность погибшего была установлена, также установлены подозреваемые лица и свидетели убийства.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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