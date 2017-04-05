Жители Приморья не смогли утаить убийство десятилетней давности
Двое мужчин из Владивостока обвиняются убийстве, совершенном группой лиц, об этом сообщает ИА «Дейта».
Двое мужчин из Владивостока обвиняются убийстве, совершенном группой лиц, об этом сообщает ИА «Дейта».
По версии следствия, в июне 2007 года потерпевший (на момент событий ему было 24 года) попросил знакомых продать квартиру, принадлежащую ему и его брату, взамен за услугу обещал бесплатно покрасить автомобиль.
В процессе оформления документов и совершения сделки, братья поссорились и, получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить данный факт от близкого родственника и с деньгами уехать из Приморья. Он попросил оказать помощь в этом вопросе тех же знакомых.
Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники выпили и поссорились. В ходе ссоры обвиняемые (1972 и 1977 года рождения) накинули веревку на шею потерпевшему и убили его. После этого они нашли и забрали вырученные от продажи квартиры деньги в размере 700 тысяч рублей, а тело сбросили в озеро (бывшее очистное сооружение).
В 2015 году во время осушения озера были обнаружены останки человека.
Личность погибшего была установлена, также установлены подозреваемые лица и свидетели убийства.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.