Жители Приморья не смогли утаить убийство десятилетней давности

По версии следствия, в июне 2007 года потерпевший (на момент событий ему было 24 года) попросил знакомых продать квартиру, принадлежащую ему и его брату, взамен за услугу обещал бесплатно покрасить автомобиль.

В процессе оформления документов и совершения сделки, братья поссорились и, получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить данный факт от близкого родственника и с деньгами уехать из Приморья. Он попросил оказать помощь в этом вопросе тех же знакомых.

Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники выпили и поссорились. В ходе ссоры обвиняемые (1972 и 1977 года рождения) накинули веревку на шею потерпевшему и убили его. После этого они нашли и забрали вырученные от продажи квартиры деньги в размере 700 тысяч рублей, а тело сбросили в озеро (бывшее очистное сооружение).

В 2015 году во время осушения озера были обнаружены останки человека.

Личность погибшего была установлена, также установлены подозреваемые лица и свидетели убийства.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.