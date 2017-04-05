В Челябинске упавший с балкона мужчина попал на видео и в реанимацию

Челябинец пытался перелезть с одного балкона на другой, но не удержался и сорвался вниз. Произошедшее попало на видео. Прохожие вызвали скорую помощь, она увезла пострадавшего в челябинскую областную больницу № 3.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ЧОКБ № 3 Виктория Розенберг, мужчина поступил в больницу вчера около часу дня с множеством травм различной степени тяжести. Сейчас он находится в реанимации. Травматологи больницы оказывают ему всю необходимую помощь.