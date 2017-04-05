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09:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске упавший с балкона мужчина попал на видео и в реанимацию

В Челябинске по проспекту Победы днем 4 апреля мужчина выпал с балкона пятого этажа. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе МВД города.

Челябинец пытался перелезть с одного балкона на другой, но не удержался и сорвался вниз. Произошедшее попало на видео. Прохожие вызвали скорую помощь, она увезла пострадавшего в челябинскую областную больницу № 3.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ЧОКБ № 3 Виктория Розенберг, мужчина поступил в больницу вчера около часу дня с множеством травм различной степени тяжести. Сейчас он находится в реанимации. Травматологи больницы оказывают ему всю необходимую помощь.

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