В Челябинске упавший с балкона мужчина попал на видео и в реанимацию
В Челябинске по проспекту Победы днем 4 апреля мужчина выпал с балкона пятого этажа. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в
В Челябинске по проспекту Победы днем 4 апреля мужчина выпал с балкона пятого этажа. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в
Челябинец пытался перелезть с одного балкона на другой, но не удержался и сорвался вниз. Произошедшее попало на видео. Прохожие вызвали скорую помощь, она увезла пострадавшего в челябинскую областную больницу № 3.
Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ»