Главу компании будут судить за мошенничество в Ростове

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, главе компании инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемая, не имея разрешения на строительство многоквартирного дома на улице Петрозаводской в Ростове и не обладая правами на возводимое здание, заключила с четырьмя потерпевшими предварительные договоры купли-продажи долей в нем и получила от них более 4,6 млн рублей.

Эти деньги глава компании похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.