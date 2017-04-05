Главу компании будут судить за мошенничество в Ростове
Генерального директора ООО «ГермесДонСтрой» будут судить за мошенничество в Ростове.
Генерального директора ООО «ГермесДонСтрой» будут судить за мошенничество в Ростове.
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По версии следствия, обвиняемая, не имея разрешения на строительство многоквартирного дома на улице Петрозаводской в Ростове и не обладая правами на возводимое здание, заключила с четырьмя потерпевшими предварительные договоры
Эти деньги глава компании похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.