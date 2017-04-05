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15:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Главу компании будут судить за мошенничество в Ростове

Генерального директора ООО «ГермесДонСтрой» будут судить за мошенничество в Ростове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, главе компании инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемая, не имея разрешения на строительство многоквартирного дома на улице Петрозаводской в Ростове и не обладая правами на возводимое здание, заключила с четырьмя потерпевшими предварительные договоры купли-продажи долей в нем и получила от них более 4,6 млн рублей.

Эти деньги глава компании похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

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