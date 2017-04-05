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10:22 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

11-летний школьник попал под колеса внедорожника в Волгограде

4 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Шурухина под колесами внедорожника «Рено Дастер» оказался 11-летний школьник.

Как пояснили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 16:10 68-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Пятой в сторону Шкирятова, напротив дома № 59 по Шурухина совершил наезд на переходившего дорогу в неустановленном месте мальчика.

Полицейские подчеркивают, что школьник был без сопровождения взрослых и в одежде без светоотражающих элементов.

В результате ДТП ребенок с травмой головы и ушибами был доставлен в городскую больницу.

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