11-летний школьник попал под колеса внедорожника в Волгограде

Как пояснили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 16:10 68-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Пятой в сторону Шкирятова, напротив дома № 59 по Шурухина совершил наезд на переходившего дорогу в неустановленном месте мальчика.

Полицейские подчеркивают, что школьник был без сопровождения взрослых и в одежде без светоотражающих элементов.

В результате ДТП ребенок с травмой головы и ушибами был доставлен в городскую больницу.